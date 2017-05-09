В маленьком уральском городке есть свой трамвай

Этот старенький трамвай можно увидеть на улицах уральского городка Волчанска каждый день. Вот уже больше шестидесяти лет здесь исправно работает трамвайное сообщение.

Волчанск известен как самый маленький российский город с собственной трамвайной линией. В городе — менее 10 тысяч жителей.

[Александр Вервейн, мэр Волчанска]:

«Наш трамвай внесён в Книгу рекордов России. И тоже такой факт очень для нас значимый, поэтому трамвай – для нас это как символ города».

Изначально маршрут проходил по трём линиям. Однако в конце прошлого столетия две из них закрыли за ненадобностью. Осталась одна – в семь с половиной километров.

[Лариса Бушуева, директор трамвайного депо]:

«Люди стали уезжать из города. Возить пустые трамваи? Мы решили, что одного достаточно. А потом у нас появились маршрутки, автобусы, и соответственно, это всё быстрее, удобнее. Люди предпочли другой вид транспорта. И вот мы просто как раритет сейчас работаем».

Оставшаяся линия соединяет северную и южную часть города. Маршрут проходит через лес.

[Галина Фёдорова, водитель трамвая]:

«Здесь никто не садится, не выходит. Ну, грибники летом».

Большинство людей предпочитают автобус. Но трамвай ходит точно по расписанию. За это его и ценят.

[пассажирка трамвая]:

«Если дело назначено на какое-то время, то нужно ещё ходить, ждать. А на трамвае доедешь, и как раз (вовремя)».

Трамвайную линию строили после Великой Отечественной войны немецкие военнопленные. Когда-то рельсовый транспорт возил тысячи рабочих к угольным шахтам и на завод. Теперь же на нём ездит не более 300 человек в день.

Местные и региональные власти ежегодно выделяют более десяти миллионов рублей, чтобы сохранить трамвайное сообщение в Волчанске.