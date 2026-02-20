Почувствовать театр: в Мадриде проводят тактильные экскурсии для незрячих

Испанцы с нарушениями зрения и слуха теперь могут прикоснуться к сценическому искусству. Для них проводят тактильные..

Испанцы с нарушениями зрения и слуха теперь могут прикоснуться к сценическому искусству. Для них проводят тактильные экскурсии по театру Марии Герреро Мадриде.

Здесь гостей знакомят с реквизитом и рассказывают о спектакле, для которого он создан. Гида сопровождает сурдопереводчик.

Участники экскурсии благодарят организаторов за уникальную возможность почувствовать, что такое театр.

[Хиска Риго, гостья музея]:

«Для слепых людей осязание и слух имеют основополагающее значение. Использовать осязание очень важно. Одно дополняет другое, поскольку помогает сформировать тот визуальный образ, которого мы не можем увидеть». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В театре также поставили спектакль с участием двух глухих актрис. Они используют жесты, танцы, маски и сенсорные элементы, исполняя роли.

[Эсмеральда Азкарате-Гастелю, гид]:

«Иногда нужно дать шанс людям, которые не рассчитывали наслаждаться посещением театра или думали, что это для них не останется в прежнем виде. А так они заново откроют для себя театр или даже найдут новое хобби».

Новая постановка должна помочь преодолеть разрыв между театром и сообществом глухих людей. После просмотра спектакля некоторые зрители возвращаются снова. Актёры и режиссёры считают это наградой за работу

Короткая ссылка на эту страницу: