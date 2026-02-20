Почувствовать театр: в Мадриде проводят тактильные экскурсии для незрячих

Испанцы с нарушениями зрения и слуха теперь могут прикоснуться к сценическому искусству. Для них проводят тактильные..
Испанцы с нарушениями зрения и слуха теперь могут прикоснуться к сценическому искусству. Для них проводят тактильные экскурсии по театру Марии Герреро Мадриде.
Здесь гостей знакомят с реквизитом и рассказывают о спектакле, для которого он создан. Гида сопровождает сурдопереводчик.
Участники экскурсии благодарят организаторов за уникальную возможность почувствовать, что такое театр.
[Хиска Риго, гостья музея]:
«Для слепых людей осязание и слух имеют основополагающее значение. Использовать осязание очень важно. Одно дополняет другое, поскольку помогает сформировать тот визуальный образ, которого мы не можем увидеть».
В театре также поставили спектакль с участием двух глухих актрис. Они используют жесты, танцы, маски и сенсорные элементы, исполняя роли.
[Эсмеральда Азкарате-Гастелю, гид]:
«Иногда нужно дать шанс людям, которые не рассчитывали наслаждаться посещением театра или думали, что это для них не останется в прежнем виде. А так они заново откроют для себя театр или даже найдут новое хобби».
Новая постановка должна помочь преодолеть разрыв между театром и сообществом глухих людей. После просмотра спектакля некоторые зрители возвращаются снова. Актёры и режиссёры считают это наградой за работу
