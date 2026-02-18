Раненый баклан прилетел к дверям больницы в немецком Бремене

Необычный пациент «обратился» за помощью в больницу в немецком городе Бремен. Медики заметили у стеклянных дверей..

Необычный пациент «обратился» за помощью в больницу в немецком городе Бремен. Медики заметили у стеклянных дверей баклана с леской, обмотанной вокруг клюва.

Медсестра разглядела, что в клюве птицы застрял рыболовный крючок. Врачи вызвали пожарную бригаду, которая часто помогает диким животным. Птица спокойно дала себя поймать.

Медики смогли удалить крючок только после того, как пожарные перекусили его болторезом. Во время процедуры баклан также оставался спокойным.

[Джулиана Андреас, медсестра]:

«Нам удалось открыть клюв птицы, и она слушалась. Мы смогли заглянуть ей в рот и повреждений не увидели». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Фабиан Либер, завотделением неотложной помощи]:

«Замечательно, что мы можем не только каждый день делать добрые дела для людей, но и помогать животным, с которыми делим планету».

Спасённую птицу пожарные выпустили в дикую природу.

Короткая ссылка на эту страницу: