На первом заседании Совета мира Трамп сказал, сколько страны внесли для восстановления Газы

Дата загрузки: 2026-02-20
Президент США Дональд Трамп объявил на первом заседании своего Совета мира, что для фонда восстановления Газы было собрано 7 миллиардов долларов. Его цель – отстроить анклав после разоружения ХАМАС.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Я думаю, что ХАМАС собирается отказаться от оружия, как и обещал. Если он этого не сделает, то его ждёт очень жёсткий ответ. Он этого не хочет».
В ближайшие месяцы перед Советом встанут серьёзные вопросы, включая разоружение боевиков ХАМАС и вывод израильских войск. Также необходимо будет координировать поток гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению Газы.
По оценкам, на восстановление анклава потребуется до 70 миллиардов долларов.
В состав Совета мира входят в основном представители стран Ближнего Востока, а также лидеры из-за пределов региона. Также в него вошёл Израиль. При этом в нём нет представителей Палестины.
Трамп заявил, что несколько стран планируют направить тысячи военнослужащих для поддержания мира в Газе.
Он также заявил, что США внесут в фонд 10 миллиардов долларов.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Эта сумма очень мала, если сравнить её со стоимостью войны».
Трамп предложил создать Совет мира в сентябре, когда объявил о своём плане положить конец войне в Газе.
При этом он продолжает давление на Иран, чтобы он заключил сделку по своей ядерной программе.
[Дональд Трамп, президент США]:
«И мы должны заключить значимую сделку. Иначе произойдут плохие вещи».
В настоящее время представители США и Ирана проводят переговоры в Женеве. Они непрямые. Посредником выступил Оман.
