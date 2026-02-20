Президент США Дональд Трамп объявил на первом заседании своего Совета мира, что для фонда восстановления Газы..

На первом заседании Совета мира Трамп сказал, сколько страны внесли для восстановления Газы

Президент США Дональд Трамп объявил на первом заседании своего Совета мира, что для фонда восстановления Газы было собрано 7 миллиардов долларов. Его цель – отстроить анклав после разоружения ХАМАС.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я думаю, что ХАМАС собирается отказаться от оружия, как и обещал. Если он этого не сделает, то его ждёт очень жёсткий ответ. Он этого не хочет».

В ближайшие месяцы перед Советом встанут серьёзные вопросы, включая разоружение боевиков ХАМАС и вывод израильских войск. Также необходимо будет координировать поток гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению Газы.

По оценкам, на восстановление анклава потребуется до 70 миллиардов долларов.

В состав Совета мира входят в основном представители стран Ближнего Востока, а также лидеры из-за пределов региона. Также в него вошёл Израиль. При этом в нём нет представителей Палестины.

Трамп заявил, что несколько стран планируют направить тысячи военнослужащих для поддержания мира в Газе.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Он также заявил, что США внесут в фонд 10 миллиардов долларов.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Эта ​​сумма очень мала, если сравнить её со стоимостью войны».

Трамп предложил создать Совет мира в сентябре, когда объявил о своём плане положить конец войне в Газе.

При этом он продолжает давление на Иран, чтобы он заключил сделку по своей ядерной программе.

[Дональд Трамп, президент США]:

«И мы должны заключить значимую сделку. Иначе произойдут плохие вещи».

В настоящее время представители США и Ирана проводят переговоры в Женеве. Они непрямые. Посредником выступил Оман.

Короткая ссылка на эту страницу: