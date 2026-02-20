Общественные бани Мосула сталкиваются с ростом цен и разрухой

Общественные бани в иракском Мосуле продолжают играть важную роль в повседневной жизни, предлагая душ, скраб и..

Общественные бани в иракском Мосуле продолжают играть важную роль в повседневной жизни, предлагая душ, скраб и паровые бани. Впрочем, владельцы жалуются на рост цен на топливо и закрытие старых хаммамов, из-за чего посетителей стало меньше.

В бане «Аль-Джазира» сотрудники делают мыльный массаж и поливают клиентов водой. Затем посетители отдыхают, одеваются и пьют чай.

[посетитель бани]:

«Общественная баня горячая, в ней есть паровая баня и другие удобства. Там также работают массажисты. Мы привыкли ходить сюда ещё со времён наших бабушек и дедушек».

[владелец бани]:

«Почему люди раньше посещали общественные бани? Потому что дома были маленькими и не имели нормальных ванных комнат, поэтому люди приходили в бани на рынке».

Некоторые бани модернизировали с использованием современных материалов, сохранив при этом такие элементы, как купола и арки.

Одновременно выросли и цены, поскольку власти прекратили выделять субсидии. Кроме того, выросли цены на топливо.

[Башар аль-Хамами, владелец бани]:

«Все старые бани исчезли, и от них ничего не осталось, кроме названий. Причина – тяжёлые условия и время. Старые бани пришли в упадок, их не обслуживали, власти их не восстанавливали, поэтому все они исчезли. В Мосуле не осталось ни одной старой бани».

При этом власти занимаются лишь восстановлением бань, которые находятся в исторической части Мосула и причисляются к местным достопримечательностям. А сохранение других хаммамов легло на плечи их владельцев.

