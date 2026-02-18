Пожар уничтожил интерьер старинного театра в Неаполе

В Неаполе на юге Италии сгорел интерьер театра Санназаро, открытого в XIX веке. Здание находится в престижном районе Кьяйя. Огонь уничтожил партеры и роскошные ложи, украшенные позолотой. Также обрушилась куполообразная крыша.

Предполагается, что пожар начался рано утром в многоквартирном доме, а затем быстро перекинулся на старинный театр. Из соседних зданий эвакуировали 22 семьи.

Четверо человек пострадали, надышавшись дыма. Их доставили в больницу. Сообщений о погибших или серьёзно пострадавших нет.

Мэр Неаполя заявил, что, согласно предварительным данным, пожар начался случайно. Он также назвал произошедшее большим горем и сказал, что городу нанесена глубокая рана.

Мэр обещает, что местные власти и правительство страны сделают всё возможное для восстановления исторической и культурной ценности Неаполя.

Театр открылся в 1847 году. Здесь играли знаменитые итальянские актёры и ставили спектакли известные итальянские драматурги.