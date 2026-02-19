Новый суперматериал должен защитить головы регбистов

Регби – не самый безопасный вид спорта, если говорить о травмах головы. Шлемов здесь не носят,..

Регби – не самый безопасный вид спорта, если говорить о травмах головы. Шлемов здесь не носят, а защитные накладки предназначены больше для того, чтобы уберечь от ссадин или повреждения ушей, а не для смягчения ударов.

Однако в одной из лабораторий Лондона разработали новый материал RHEON. Это суперполимер обладающий энергопоглощающими свойствами, и он сможет значительно повысить безопасность игры.

Всё началось с проекта НАСА, который вылился в 15-летние исследования в Имперском колледже Лондона.

[Роман Чайка, директор по развитию RHEON Labs]:

«Когда материал находится в своем естественном состоянии, он мягкий и гибкий. Он обеспечивает комфорт для головы игрока. Но во время удара или столкновения он внезапно затвердевает, чтобы поглотить энергию удара».

Джеймс Бакленд – управляющий директор Академии регби Next Phase, в прошлом профессиональный игрок. Во время своей игровой карьеры он получил сотрясение мозга.

[Джеймс Бакленд, управляющий директор Академии регби]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Лично у меня всегда возникал момент дежавю. Было ощущение, что мозг немного сотрясался».

[Ник Брэнстон, технический директор Centurion]:

«Есть пара официальных документов, в которых отмечалось, что в регби получают больше сотрясений мозга, чем даже в боксе. Поэтому мы признали, что в этом есть необходимость».

В лабораторных испытаниях выяснили, что новый материал снижает силу удара до 34 процентов.

Новая защитная накладка Rheon пока недоступна в магазинах, но должна появиться в продаже к концу года.

Цена пока не определена, но, скорее всего, она будет ниже 100 фунтов стерлингов.

Короткая ссылка на эту страницу: