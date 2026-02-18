На скорость и ловкость посостязались во время «блинного забега» лондонцы

В этой гонке главное – не потерять блин и равновесие. Потешные состязания проходят во дворе Гилдхолла..
Дата загрузки: 2026-02-19
В этой гонке главное – не потерять блин и равновесие. Потешные состязания проходят во дворе Гилдхолла – бывшей резиденции лорд-мэра Лондона.
Десятки людей в карнавальных костюмах соревнуются в ловкости и скорости, стараясь удержать блин на сковороде во время забега. При этом на полпути в ту и другую сторону надо подбросить блин и поймать его сковородой. А эта задача не из лёгких.
«Блинный забег» в Лондоне проводят в Жирный вторник – накануне Пепельной среды и начала 40-дневного Великого поста, который предшествует Пасхе. Победитель получит в награду сковородку.
Во время праздника зрители могут купить блины и тем самым помочь местным благотворительным организациям.
[гостья праздника]:
«Я пришла только за блинами. Если мы сможем подобраться поближе, то обязательно попробуем криками поддержать бегунов».
Весёлый забег с блинами в Англии проводят аж с XV века. Начало ему положила одна жительница графства Бакингемшир. Она пекла блины и так увлеклась, что на службу в церковь побежала только со звоном колоколов. При этом взяла с собой сковороду и на бегу подкидывала блин, чтобы не сгорел. Но, возможно, это просто легенда.
Короткая ссылка на эту страницу: