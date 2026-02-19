На Венецианском карнавале выбрали лучшие маски и костюмы

Добро пожаловать в Венецию, где с 31 января улицы полны людей в экстравагантных костюмах и масках...

Добро пожаловать в Венецию, где с 31 января улицы полны людей в экстравагантных костюмах и масках. Здесь сотни посетителей участвуют в конкурсе, на котором определяют «лучшую маску» фестиваля.

Финалисты собираются на площади Святого Марка в надежде на победу.

Главная тема этого года – зимние Олимпийские игры, которые принимает Италия.

[Массимо Чеккетто, художественный директор карнавала]:

«Мы придумали тему, посвящённую Олимпу, исследуя истоки Игр и переходя к играм, которые проводились во время венецианского карнавала, знаменитым «Форце д’Эрколе», перетягиванию каната, гребле и так далее. Затем мы переходим к современной эпохе и отдаём дань уважения спорту и мифам об играх».

Гран-при присуждается не только за лучшую маску, но и за весь ансамбль.

В этом году приз получили немецкий художник по костюмам Хорст Рак и его команда. Они говорят, что черпали вдохновение в Азии, использовав образы слонов и павлинов и добавив к костюмам зонтики. Вся их серия называется «Двор белого слона».

[Хорст Рак, художник по костюмам]:

«Семь лет назад я начал собирать материалы, а последние три года работал над этими костюмами. Я хотел, чтобы люди увидели разные культуры».

Среди других победителей – Мария Липари, которая получила приз за самые оригинальные маску и костюм. Она вдохновлялась морем, поэтому создала наряды, украшенные ракушками, кораллами и морскими звёздами.

[Мария Липари, художница по костюмам]:

«Наша страсть зародилась около восьми лет назад. Мы сначала просто хотели попробовать, а когда побывали в Венеции, увлеклись этим и возвращались каждый год».

Награда за «Лучший тематический костюм» досталась Джулии Мораски, которая идеально сочетала венецианские традиции костюмирования XVIII века и олимпийскую тематику.

[Джулия Мораски, художница по костюмам]:

«Однажды я проходила мимо сцены и подумала: почему бы и нет? Мне нравится видеть людей со всего мира, участвующих в Венецианском карнавале, привозящих костюмы, которые они создают в течение всего года с такой тщательностью и любовью. И когда они приезжают, площадь и вся Венеция наполняются радостью и счастьем».

Венецианский карнавал включил множество других мероприятий и развлечений по всему городу.

