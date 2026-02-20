Взрыв в жилом доме в Караче: 16 погибших

Взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в пакистанском городе Карачи. В результате..
Взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в пакистанском городе Карачи. В результате трёхэтажное здание обрушилось. Инцидент произошёл в районе Солджер-Базар в восточной части густонаселённого портового города.
Сообщают о множестве погибших. Также из-под завалов удалось спасти более 10 человек.
По словам спасателей, взорвался газовый баллон. Он находился на первом этаже дома.
[Мохаммад Фарук, руководитель спасательной операции]:
«В результате взрыва газового баллона вспыхнул пожар. 13 человек пострадали и 15 погибли. Их доставили в травматологический центр общественной больницы».
Позже число погибших возросло до 16.
Спасатели говорят, что под завалами могут ещё находиться люди. Поисковые работы осложняет конструкция здания – в нём было много небольших комнат.
В полиции сообщают, что среди погибших – семеро детей. Самому младшему было два года.
Причины взрыва обещают расследовать.
