Свиток с рукописным романом Джека Керуака «В дороге» уйдёт с молотка

Оригинальный свиток рукописи самого известного произведения американского писателя Джека Керуака – романа «В дороге» – выставят на аукцион Christie’s в Нью-Йорке. Длина свитка – около 36 метров.

Джек Керуак был романистом и поэтом так называемого «бит-поколения» в США, которое достигло расцвета в 50-х годах.

Керуак напечатал рукопись в апреле 1951-го, примерно в 30 кварталах от места проведения аукциона.

Согласно рассказам современников, писатель склеивал длинные листы кальки, подавая непрерывный рулон в свою пишущую машинку. Свой первый черновик он написал одним непрерывным абзацем. Работу закончил в течение трёх недель.

[Хизер Вайнтрауб, специалист Christie’s]:

«В апреле 1951 года Керуак сел за пишущую машинку и создал 120-футовый свиток бумаги. Он вырезал длинные полоски кальки и склеил их скотчем, чтобы сидеть и писать, совершенно не отвлекаясь, просто позволяя словам свободно падать на страницу».

В основу романа легли реальные путешествия Джека Керуака по США в конце 40-х годов вместе с его близким другом Нилом Кэссиди. Книга отражает личный опыт автора, дух послевоенного поколения и философию битников – стремление к свободе, дороге, джазу и поиску подлинного смысла жизни.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хизер Вайнтрауб, специалист Christie’s]:

«Он передаёт определённое беспокойство, описывает поездки, путешествия, своего рода свободу».

Аукцион состоится 12 марта. Christie’s рассчитывает выручить за свиток не менее двух миллионов 400 тысяч долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: