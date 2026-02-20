Бывшего принца Эндрю освободили после ареста, но расследование продолжается

Младший брат короля Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, освобождён из-под стражи. Ранее его арестовали по подозрению в..

Младший брат короля Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, освобождён из-под стражи. Ранее его арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и в отправке конфиденциальных правительственных документов Джеффри Эпштейну.

Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, которого брат лишил титула принца, весь день допрашивали детективы полиции Темз-Вэлли.

Позже они заявили, что Эндрю освободили без предъявления обвинений. Однако следствие продолжается.

Ранее в этом месяце полиция сообщила, что расследует обвинения в том, что Маунтбаттен-Виндзор, будучи торговым представителем, передавал документы покойному Джеффри Эпштейну, осуждённому в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции.

Король Карл III, который появился на показе мод в Лондоне всего через несколько часов после ареста своего брата, заявил, цитата: «Закон должен восторжествовать».

Маунтбаттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, всегда отрицал какие-либо правонарушения и говорил, что сожалеет о дружбе с Эпштейном.

Его офис не ответил на запросы о комментариях и не выступал публично с тех пор, как правительство США опубликовало более трёх миллионов страниц документов, касающихся Эпштейна.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эти документы указывают на то, что в 2010 году Маунтбаттен-Виндзор пересылал Эпштейну отчёты о Вьетнаме, Сингапуре и других местах, которые бывший принц посещал во время официальных поездок.

Скай Робертс, брат Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Эпштейна, приветствовал арест бывшего принца.

[Скай Робертс, брат Вирджинии Джуффре]:

«Мы очень надеемся, что это начало эффекта домино. Именно здесь начинает рушиться карточный домик. И спасибо Великобритании за то, что она сделала первый шаг, за то, что сказала: мы собираемся арестовать человека, который пользуется одной из самых высоких привилегий в мире».

Эндрю – восьмой в очереди на престол. Он стал первым за 400 лет старшим членом британской королевской семьи, которого арестовали за уголовное преступление. Предыдущий раз был в 1647 году, когда арестовывали Карла I.

Короткая ссылка на эту страницу: