Бывшего принца Эндрю освободили после ареста, но расследование продолжается

Дата загрузки: 2026-02-20
Младший брат короля Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, освобождён из-под стражи. Ранее его арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и в отправке конфиденциальных правительственных документов Джеффри Эпштейну.
Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, которого брат лишил титула принца, весь день допрашивали детективы полиции Темз-Вэлли.
Позже они заявили, что Эндрю освободили без предъявления обвинений. Однако следствие продолжается.
Ранее в этом месяце полиция сообщила, что расследует обвинения в том, что Маунтбаттен-Виндзор, будучи торговым представителем, передавал документы покойному Джеффри Эпштейну, осуждённому в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции.
Король Карл III, который появился на показе мод в Лондоне всего через несколько часов после ареста своего брата, заявил, цитата: «Закон должен восторжествовать».
Маунтбаттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, всегда отрицал какие-либо правонарушения и говорил, что сожалеет о дружбе с Эпштейном.
Его офис не ответил на запросы о комментариях и не выступал публично с тех пор, как правительство США опубликовало более трёх миллионов страниц документов, касающихся Эпштейна.
Эти документы указывают на то, что в 2010 году Маунтбаттен-Виндзор пересылал Эпштейну отчёты о Вьетнаме, Сингапуре и других местах, которые бывший принц посещал во время официальных поездок.
Скай Робертс, брат Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Эпштейна, приветствовал арест бывшего принца.
[Скай Робертс, брат Вирджинии Джуффре]:
«Мы очень надеемся, что это начало эффекта домино. Именно здесь начинает рушиться карточный домик. И спасибо Великобритании за то, что она сделала первый шаг, за то, что сказала: мы собираемся арестовать человека, который пользуется одной из самых высоких привилегий в мире».
Эндрю – восьмой в очереди на престол. Он стал первым за 400 лет старшим членом британской королевской семьи, которого арестовали за уголовное преступление. Предыдущий раз был в 1647 году, когда арестовывали Карла I.
