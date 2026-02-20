Пожизненное заключение: экс-президенту Южной Кореи Юну вынесли приговор

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в организации..

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в организации мятежа, связанного с попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. При этом прокуратура требовала смертной казни.

Сотни сторонников Юна провели митинги возле здания суда. Некоторые протестующие плакали, когда по телевидению транслировали решение суда.

[сторонница экс-президента]:

«Верховенство права в Республике Корея подорвано. Мы надеялись на оправдательный приговор, но рассматриваем этот результат как испытание, которое нашей стране теперь предстоит преодолеть».

[сторонник экс-президента]:

«Я надеялся на оправдательный приговор или другое решение, но ожидал такого исхода. Поэтому я не сильно потрясен. <…> Мы будем помнить об этом и использовать это как импульс для нашей будущей деятельности».

В то же время некоторые южнокорейцы поддержали приговор.

[житель Сеула]:

«С исторической точки зрения решение суда хорошее и уместное. Даже несмотря на введение военного положения наш народ отреагировал мудро, и кровь не пролилась. Это хороший результат».

На скамье подсудимых оказались ещё семь человек. Экс-министра обороны в администрации Юна приговорили к 30 годам заключения, а бывшего начальника полиции — к 12-ти.

На суде Юн Сок Ёль отверг все обвинения. Он объясняет введение военного положения тем, что ему пришлось противостоять оппозиционному большинству в парламенте, которое блокировало его бюджетные планы.

