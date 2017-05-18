Мексиканские журналисты требуют защитить их от наркоторговцев

[Марта Дуран, журналистка]:

«Безнаказанность в убийстве журналистов – это открытые двери для дальнейших убийств. Им всё сходит с рук. Так что и губернатор, и глава муниципалитета, и наркоторговец – любой может отдать приказ (убить)». [Теморис Грекко, журналист]:

«Дело не в том, что журналисты – особенные люди. Мы такие же граждане, как и все. Но общество закрывает глаза и затыкает уши».

Десятки журналистов, а также их сторонники собрались в Мехико возле Министерства внутренних дел. Они протестуют в связи с недавним убийством известного мексиканского писателя и журналиста Хавьера Вальдеса и требуют найти преступников.

50-летнего Хавьера Вальдеса убили 15 мая в Кульякане – столице штата Синалоа. Трагедия произошла напротив редакции издания, которое журналист основал и в котором работал.

30 лет Хавьер Вальдес расследовал преступную деятельность наркокартелей и других организованных группировок.

Он написал несколько книг о наркоторговле, а также опубликовал произведение «Наркожурналистика». В нём рассказывается о сотрудниках СМИ, которые даже под угрозой мести со стороны наркомафии продолжают раскрывать её преступления.

В 2011 году Комитет защиты журналистов наградил Вальдеса за его публикации.

Вальдес — уже пятый убитый сотрудник СМИ в Мексике за последние три месяца. Глава МВД страны заявил, что журналистов необходимо защитить.

[Мигель Анхель Осорио Чонг, министр внутренних дел Мексики]:

«Журналистика всё равно не умолкнет, и она требует ответа от государства. Правительство и федеральные власти должны сделать всё, чтобы журналисты могли работать, и положить конец безнаказанности».

Федеральная прокуратура заявила, что начинает расследование, и оно будет связано с профессиональной деятельностью Вальдеса.

По данным Национальной комиссии по правам человека, в Мексике с 2000 года убито более 120 журналистов.