В Атакаме построят сверхгигантский оптический телескоп

Церемонию начала строительства важного научного объекта посетила президент Чили.
[Мишель Бачелет, президент Чили]:
«Это символический проект. В пустыне Атакама мы строим больше, чем телескоп. Мы становимся свидетелями того, чего под силу достичь науке и технике, чего можно добиться благодаря нашим навыкам».
Когда строительство телескопа завершится, он станет самым большим в мире наземным оптическим телескопом. Диаметр его главного зеркала составит 39 метров. Он позволит астрономам усовершенствовать прежние открытия и сделать новые.
[Тим де Зеу, глава Европейской южной обсерватории]:
«Возможно, телескоп ELT найдёт доказательства жизни в других мирах, И то, что это будет сделано из безжизненной пустыни Атакама — иронично и прекрасно одновременно».
С помощью сверхгигантского оптического телескопа учёные будут искать землеподобные планеты вокруг других звёзд, исследовать ближайшие к нам галактики и первые звёзды, а также – сверхмассивные черные дыры. Телескоп должен начать работу в 2024 году.