В Атакаме построят сверхгигантский оптический телескоп

На вершине горы Серро Армазонес в чилийской пустыне Атакама стартовало строительство сверхгигантского телескопа ELT. Его оснастят сложнейшей системой адаптивной оптики. Она будет уменьшать искажения, возникающие из-за влияния земной атмосферы. Это позволит телескопу получать более качественные изображения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне.

Церемонию начала строительства важного научного объекта посетила президент Чили.

[Мишель Бачелет, президент Чили]:

«Это символический проект. В пустыне Атакама мы строим больше, чем телескоп. Мы становимся свидетелями того, чего под силу достичь науке и технике, чего можно добиться благодаря нашим навыкам».

Когда строительство телескопа завершится, он станет самым большим в мире наземным оптическим телескопом. Диаметр его главного зеркала составит 39 метров. Он позволит астрономам усовершенствовать прежние открытия и сделать новые.

[Тим де Зеу, глава Европейской южной обсерватории]:

«Возможно, телескоп ELT найдёт доказательства жизни в других мирах, И то, что это будет сделано из безжизненной пустыни Атакама — иронично и прекрасно одновременно».

С помощью сверхгигантского оптического телескопа учёные будут искать землеподобные планеты вокруг других звёзд, исследовать ближайшие к нам галактики и первые звёзды, а также – сверхмассивные черные дыры. Телескоп должен начать работу в 2024 году.