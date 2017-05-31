31 мая 2017

Попарься с умом: чем привлекают клиентов бани в Токио

| 0
Одна общественная баня в Токио решила привлечь клиентов новой услугой. Теперь посетители могут потренировать мозг, решая логические задачки. Инструктор знакомит их с правилами игры и предлагает всем активно участвовать.

[Юити Тамура, управляющий бани]:
«В этом классе каждый может быть учителем или учеником. Думаю, когда люди раздеваются и забывают о своём социальном статусе, то становятся равны. Здесь у них нет предрассудков, они наслаждаются игрой и не стесняются спрашивать».

Японские общественные бани, которые называются сэнто, — это целая традиция. Раньше считалось, что без их посещения дети не получат правильного воспитания и не смогут войти в общество. Теперь же многие предпочитают мыться дома.

[Юити Тамура, управляющий бани]:
«Большинство молодых людей никогда не ходили в общественную баню, поскольку в квартирах есть ванны. Мне захотелось дать им повод прийти к нам, и я предложил такое необычное развлечение».

Посетителям идея понравилась.

[посетитель]:
«Думаю, если молодёжь узнает о такой услуге, это заинтересует её, и она будет приходить в общественные бани».

Познавательные уроки устраивают и для женщин. Но поскольку инструктор – мужчина, то все, конечно, одеты. Темы занятий будут меняться в зависимости от выбора преподавателя.

Попарься с умом: чем привлекают клиентов бани в ТокиоЯпонская мода делает упор на таланты из АзииБанк Японии не изменил кредитно-денежную политикуВедётся следствие: в Японии под лавиной погибли школьникиЯпония готовится к наплыву беженцев из КНДРЯпонская бабушка – популярный диджей в ТокиоБольшая панда в зоопарке Токио, возможно, беременнаDior создал для японцев наряды с сакуройОтель в Токио обслуживают 140 роботовРоскошный поезд с билетами за $10 000 курсирует по Японии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.