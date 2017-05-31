Попарься с умом: чем привлекают клиентов бани в Токио

[Юити Тамура, управляющий бани]:

«В этом классе каждый может быть учителем или учеником. Думаю, когда люди раздеваются и забывают о своём социальном статусе, то становятся равны. Здесь у них нет предрассудков, они наслаждаются игрой и не стесняются спрашивать».

Одна общественная баня в Токио решила привлечь клиентов новой услугой. Теперь посетители могут потренировать мозг, решая логические задачки. Инструктор знакомит их с правилами игры и предлагает всем активно участвовать.

Японские общественные бани, которые называются сэнто, — это целая традиция. Раньше считалось, что без их посещения дети не получат правильного воспитания и не смогут войти в общество. Теперь же многие предпочитают мыться дома.

[Юити Тамура, управляющий бани]:

«Большинство молодых людей никогда не ходили в общественную баню, поскольку в квартирах есть ванны. Мне захотелось дать им повод прийти к нам, и я предложил такое необычное развлечение».

Посетителям идея понравилась.

[посетитель]:

«Думаю, если молодёжь узнает о такой услуге, это заинтересует её, и она будет приходить в общественные бани».

Познавательные уроки устраивают и для женщин. Но поскольку инструктор – мужчина, то все, конечно, одеты. Темы занятий будут меняться в зависимости от выбора преподавателя.