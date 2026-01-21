Обрушение ледников в Антарктиде вызывает мощные подводные цунами. И это недавнее открытие заставило учёных по всему..

Могут ли подводные цунами, вызванные обрушением ледников, влиять на климат планеты

Обрушение ледников в Антарктиде вызывает мощные подводные цунами. И это недавнее открытие заставило учёных по всему миру заволноваться. В регион направилась международная исследовательская миссия под руководством Британской антарктической службы.

Задача учёных – выяснить, насколько сильно это влияет на экосистемы и климат. Как оказалось, подводные цунами перемешивают различные слои морской воды, перераспределяя тепло, кислород и питательные вещества. Это может иметь серьёзные последствия для морской жизни и всего климата на планете.

Ранее считалось, что перемешивание океанической среды в этом регионе происходит в основном за счёт ветра, приливов и охлаждения поверхности.

[Джейн Фрэнсис, директор Британской антарктической службы]:

«Цунами берут много тепла от человеческой деятельности и уносят это тепло на дно океана. И ученых действительно интересует, куда это тепло девается: остаётся ли оно там надолго или же есть риск возвращения его в атмосферу, что повлияет на всех нас».

Особое внимание здесь привлекает ледник Туэйтса, поскольку он крупный и широкий. За ним внимательно следят последние 40 лет.

[Питер Дэвис, океанограф]:

«Ледник Туэйтса – это масса льда, которая с наибольшей вероятностью повлияет на повышение уровня мирового океана в течение следующих 100 лет. Он подобен краеугольному камню западно-антарктического ледового щита. Если дестабилизировать ледник Туэйтса, это может привести к дестабилизации остальной части ледового щита и окружающих его шельфовых ледников. И мы также знаем, что он один из самых быстро меняющихся ледников».

Ключевая проблема в том, что усиленное перемешивание может притягивать более тёплые глубинные воды к ледовому щиту, ускоряя таяние и повышение уровня мирового океана.

Это также может изменить распределение питательных веществ, повлияв на основной фитопланктон, поддерживающий морскую пищевую цепь.

