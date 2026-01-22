Число жертв пожара в торговом центре в Карачи возросло как минимум до 50. Власти не могут..

Уже не менее 50 тел обнаружили среди руин сгоревшего ТЦ в Карачи

Число жертв пожара в торговом центре в Карачи возросло как минимум до 50. Власти не могут назвать точную цифру из-за сложностей с идентификацией. Известно, что на 20 января погибшими считались 29 человек, включая пожарного. Более 20 человек пострадали.

[Джавед Наби Хосо, представитель полиции]:

«Мы обнаружили от 20 до 25 тел и отправили их в больницу. Началась работа по анализу ДНК. Наша судебно-медицинская группа работает над этим».

Рехмат Хан потерял трёх племянников.

[Рехмат Хан, дядя погибших]:

«Я забирал останки племянников в мисках. Не знаю, чьи ещё кости там оказались. Останки отправлены на анализ ДНК».

Сильный пожар вспыхнул поздно вечером 17 января и быстро распространился по крупному торговому комплексу Gul Plaza. Там работали 1200 магазинов, которые торговали свадебными нарядами, игрушками, посудой и другими товарами.

Пожарные боролись с огнём двое суток. К тому времени, когда огонь взяли под контроль, здание превратилось в груду пепла и обломков.

По данным государственной спасательной службы, в целом 84 человека числятся пропавшими без вести. Полиция заявила, что большинство из них, вероятно, погибли. Это значит, что число жертв может ещё возрасти.

Этот пожар стал самым смертоносным в Карачи с 2012 года, когда загорелась швейная фабрика. Там погибли более 260 человек.

