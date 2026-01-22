Великолепное цветение гуаяканов привлекает туристов на юг Эквадора

В жёлтый цвет окрасилась деревня Мангаурко на юге Эквадора. Здесь пышно цветут деревья, которые известны как..

В жёлтый цвет окрасилась деревня Мангаурко на юге Эквадора. Здесь пышно цветут деревья, которые известны как гуаяканы. Цветение началось после первых сезонных дождей. Такой пейзаж можно увидеть раз в году.

Цветы продержатся лишь несколько дней, поэтому местные и иностранные туристы спешат полюбоваться зрелищем.

[Карен, туристка из Эквадора]:

«Очень ценная возможность – увидеть это цветение. Вокруг всё прекрасно». [Дэвид, турист из Эквадора]:

«Такого я никогда раньше не видел: несколько гектаров земли, покрытой маленькими деревьями с жёлтыми цветами. Сюда стоило приехать». [Адриана, туристка из Эквадора]:

«Волшебное, очень красивое зрелище. Здесь чувствуешь покой, стресс уходит. Просто волшебное, прекрасное, великолепное место. Это чудо природы».

Гуаякановый лес занимает площадь в 40 тысяч гектаров. Деревья цветут в декабре или январе. Длительность цветения зависит от погоды.

