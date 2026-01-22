Великолепное цветение гуаяканов привлекает туристов на юг Эквадора

В жёлтый цвет окрасилась деревня Мангаурко на юге Эквадора. Здесь пышно цветут деревья, которые известны как..
В жёлтый цвет окрасилась деревня Мангаурко на юге Эквадора. Здесь пышно цветут деревья, которые известны как гуаяканы. Цветение началось после первых сезонных дождей. Такой пейзаж можно увидеть раз в году.
Цветы продержатся лишь несколько дней, поэтому местные и иностранные туристы спешат полюбоваться зрелищем.
[Карен, туристка из Эквадора]:
«Очень ценная возможность – увидеть это цветение. Вокруг всё прекрасно».
[Дэвид, турист из Эквадора]:
«Такого я никогда раньше не видел: несколько гектаров земли, покрытой маленькими деревьями с жёлтыми цветами. Сюда стоило приехать».
[Адриана, туристка из Эквадора]:
«Волшебное, очень красивое зрелище. Здесь чувствуешь покой, стресс уходит. Просто волшебное, прекрасное, великолепное место. Это чудо природы».
Гуаякановый лес занимает площадь в 40 тысяч гектаров. Деревья цветут в декабре или январе. Длительность цветения зависит от погоды.
