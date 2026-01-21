Фестиваль зимних огней осветил лондонский квартал Канэри-Уорф

Тёмные вечера в лондонском квартале Канэри-Уорф стали светлее. Здесь начался фестиваль зимних огней. Художники и дизайнеры..

Тёмные вечера в лондонском квартале Канэри-Уорф стали светлее. Здесь начался фестиваль зимних огней. Художники и дизайнеры из разных стран создали 16 световых инсталляций. Их все объединяет одна тема под названием «Пейзаж мечты».

Художница Лиз Уэст хочет, чтобы её творение скрасило январские вечера лондонцев. Оно называется «Цветовой прилив».

[Лиз Уэст, художница]:

«Здесь довольно пасмурно. Нам нужен витамин D, нужны яркие цвета. И я хотела создать маяк света и цвета, который будет привлекать, притягивать людей».

Анна Ломакс создала инсталляцию под названием «Навеки».

[Анна Ломакс, художница]:

«Я много работаю с цветом и светом. И я хочу, чтобы люди, глядя на мои работы, испытывали радость, как бы на мгновение замирая в суете повседневной жизни. Хочу, чтобы они могли на мгновение остановиться и поразмышлять, и обрести спокойствие в этой суетливой обстановке».

Фестиваль зимних огней проходит в Канэри-Уорф в 10-й раз. Световые инсталляции будут включены ежедневно с пяти до десяти вечера до конца января.

