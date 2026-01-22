США захватили нефтяные танкеры «Галилео» и «М София» у берегов Пуэрто-Рико

Два нефтяных танкера, захваченные вооружёнными силами США в Карибском море, – Galileo и M Sophia –..

Два нефтяных танкера, захваченные вооружёнными силами США в Карибском море, – Galileo и M Sophia – стоят на якорях у побережья Пуэрто-Рико. Об этом сообщили представители Южного командования США в социальных сетях, подтвердив, что суда задержаны в рамках санкционного режима в отношении Венесуэлы.

Танкеры входили в состав так называемого «теневого флота» – группы кораблей, используемых для транспортировки нефти из стран, в отношении которых введены санкции. В список входят Венесуэла, Россия и Иран. По данным Министерства юстиции США, суда маскировали своё происхождение и маршрут, чтобы обойти ограничения.

С начала января США задержали не менее семи подобных танкеров. Операции проводятся с участием береговой охраны и военно-морских сил без значительных инцидентов.

Напомним, 3 января этого года американский спецназ в ходе военной операции захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в Каракасе. Мадуро предъявлены обвинения в наркотрафике. Первое заседание суда в Нью-Йорке назначено на 17 марта.

Дональд Трамп заявил, что захват Мадуро – часть стратегии по борьбе с наркотрафиком в регионе. Вашингтон также планирует взять под контроль нефтяные ресурсы Венесуэлы для восстановления отрасли.

По словам Трампа, крупные нефтяные компании инвестируют не менее 100 миллиардов долларов в инфраструктуру, что позволит Венесуэле заработать «сотни миллиардов» на экспорте.

Эксперты отмечают, что планы США столкнутся с вызовами: венесуэльская нефтяная инфраструктура требует значительных вложений, а санкции усложняют привлечение инвесторов. Тем временем, в ООН и ЕС призывают соблюдать международное право в отношении задержанных судов.

