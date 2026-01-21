Древнеримское пирожное возродили в кондитерских Рима

В Риме возродили рецепт древнего пирожного, которое тысячи лет назад ели римские легионеры и паломники. Сегодня..
Дата загрузки: 2026-01-21
В Риме возродили рецепт древнего пирожного, которое тысячи лет назад ели римские легионеры и паломники. Сегодня его производят на местной кондитерской фабрике.
«Пан ди виа» – это выпечка с начинкой из кислой вишни. Она была очень удобна для легионеров, поскольку они, часто неся с собой до двадцати пяти килограммов снаряжения, испытывали нехватку места для продовольствия. Им был необходим питательный десерт, который можно было долго хранить.
Паломникам, путешествующим по маршруту из Кентербери в Рим и далее, также требовалось нечто подобное для поддержания сил.
Рецепт пирожного в прошлом году воссоздала Академия римских исследований вместе с учёными и кондитерами.
[Марио Полиа, историк]:
«Пирожное легко готовить, поскольку для этого нужны только мука, вода, щепотка соли и горячая поверхность – камень, глиняная тарелка или металлическая поверхность – чтобы испечь его и получить своего рода лепёшку».
Этот десерт был своего рода энергетическим батончиком. Он мог насытить путешественника на целый день всего одним кусочком.
И хотя изначально его делали и сладким, и солёным, в современной версии в основе десерта лежат гречневая мука, варенье из кислой вишни и мёд.
[Леонардо Рози, студент]:
«Очень вкусное тесто, аутентичное, сразу видно, что приготовлено по старинному рецепту, потому что похоже на то, что готовили наши бабушки: медовое, мягкое, сладкое, но не приторное. Чувствуются натуральные ингредиенты».
Сегодня десерт продают в различных пекарнях недалеко от Ватикана.
Также его создатели собираются получить для него статус халяльности и кошерности, чтобы он был приемлем для людей разных религий.
Короткая ссылка на эту страницу: