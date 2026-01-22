Президент США Дональд Трамп, прибыв в Давос, исключил применение силы для установления контроля над Гренландией, а..

Трамп в Давосе объявил о достижении рамочного соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп, прибыв в Давос, исключил применение силы для установления контроля над Гренландией, а также отказался от введения пошлин, которые должны были вынудить европейских союзников отказаться от острова.

Глава Белого дома также подтвердил, что стороны заключили рамочное соглашение по Гренландии, которое не только обеспечит внедрение системы обороны «Золотой купол», но и откроет доступ США к критически важным полезным ископаемым, одновременно блокируя амбиции Китая и России в Арктике.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это долгосрочная сделка. Это окончательная долгосрочная сделка. И я думаю, что она ставит всех в очень выгодное положение, особенно в отношении безопасности, полезных ископаемых и всего остального».

Трамп также добавил, что это будет бессрочная сделка. А глава НАТО Марк Рютте позже отметил, что вопрос о том, под чьим управлением будет Гренландия, на встрече не поднимался.

Между тем, представитель НАТО заявил, что семь стран альянса, которые имеют выход к Арктике, будут работать вместе для обеспечения своей коллективной безопасности. Это США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и

Швеция.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тем временем, министры обороны Дании и Великобритании на пресс-конференции в Копенгагене заявили, что союзники по НАТО должны увеличивать военное присутствие в Гренландии.

Министры также упомянули о запланированных на следующий год военных учениях в районе острова, в которых примет участие ряд европейских стран под руководством Великобритании.

Короткая ссылка на эту страницу: