Два человека погибли в результате наводнений в Греции

В Греции два человека погибли в результате наводнений. Они начались из-за проливных дождей. Улицы, дома и предприятия затопило в Афинах и других регионах страны.

Одна женщина погибла в южном пригороде Афин – Глифаде.

[местная жительница]:

«Насколько нам известно, женщина вышла из дома здесь неподалеку и пыталась перейти улицу. Ей нужно было куда-то идти, возможно – забирать детей. Машину унесло течением, и женщину тоже снесло. Она оказалась под машиной и погибла».

Южный пригород столицы стал одним из наиболее пострадавших районов.

[местная жительница]:

«Каждый раз, когда идет дождь, на этой улице происходит такое, и не только здесь. Течение сильное, и мы не можем передвигаться». [местный житель]:

«Начался ливень, вода хлынула вниз, а затем обрушила склон холма. Не было времени что-либо сделать, что-либо спасти. По крайней мере, у меня уцелела квартира, потому что я живу на первом этаже. Теперь нужно понять, что делать с машиной. За 20 лет, что я здесь живу, это уже в третий раз».

В столичную пожарную службу поступили сотни звонков с просьбами откачать воду из затопленных домов. Тем временем дождевой фронт перемещается на восток страны.

