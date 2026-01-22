Как Чехия лишается многовековой угольной промышленности

Глубоко под холмами чешской Силезии исчезает многовековая промышленность. Поколения шахтёров добывали уголь в этом регионе последние..

Глубоко под холмами чешской Силезии исчезает многовековая промышленность. Поколения шахтёров добывали уголь в этом регионе последние 250 лет, поставляя электроэнергию, тепло и кокс для металлургических заводов. Но по мере того как Европа переходит на более чистые источники энергии, шахтёры сталкиваются с неопределённым будущим.

Последняя чешская шахта по добыче чёрного угля закроется в конце января. Это одна из последних смен шахтёров. Уже скоро им придётся искать другую работу.

[Гжегож Соболевский, шахтёр]:

«Печально, что шахта закрывается. Это тяжёлая, но хорошая работа».

Добыча угля должна была остановиться три года назад. Но работу продлили на фоне глобального энергетического кризиса.

Директор государственной горнодобывающей компании OKD говорит, что спрос сократился и местный уголь не может конкурировать по цене с импортным.

[Роман Сикора, директор OKD]:

«Мировые цены на уголь низкие, в то время как затраты на добычу постоянно растут с увеличением глубины».

В 80-х годах на добыче угля в регионе работало более 100 000 человек. В год добывали до 28 миллионов тонн сырья. А в прошлом году компания добыла чуть более миллиона тонн.

Отметим, что в соседней Польше добыча каменного угля по-прежнему обеспечивает работой 70 000 человек. Местные профсоюзы добились обещаний продолжать добычу до 2049 года. А на западе Чехии открытая добыча бурого угля, как ожидается, продолжится ещё несколько лет.

