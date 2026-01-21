«Международная зелёная неделя» в Берлине привлечёт 300 тыс. посетителей

В Берлине открылась «Международная зелёная неделя» – крупнейшая в Европе выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности...
В Берлине открылась «Международная зелёная неделя» – крупнейшая в Европе выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. С 16 по 25 января в выставочном комплексе Messe Berlin ожидают свыше 300 тысяч посетителей.
На одной площадке представлены как новейшие технологии роботизированного земледелия и искусственного интеллекта в агросекторе, так и традиционное животноводство, гастрономия и народные промыслы.
[Зепп Шперр, представитель кооператива пчеловодов и фермеров]:
«Мы часто здесь и рады, что традиции Баварии можно показать и продвинуть вперёд. Члены нашего кооператива всегда счастливы быть здесь».
Выставка, ведущая историю с 1926 года, изначально была зимней встречей немецких фермеров. Затем на неё стали пускать потребителей, чтобы они могли пообщаться с аграриями.
Немецкий стартап Non-Stop Shop представляет модульный автоматизированный магазин для ферм. В нём – цветы, молоко, мясо и другие товары, доступные круглосуточно.
[Никлас Якобс, представитель компании Non-Stop Shop]:
«Это для того, чтобы дать всем возможность покупать всё необходимое локально, в местах, где нет супермаркета и приходится ездить на большие расстояния. Особенно это интересно для сельской местности: возможность продавать продукцию круглосуточно».
В павильоне Саксонии внимание привлекает традиционная роспись пасхальных яиц горячим воском. Её придумал небольшой западнославянский народ сорбов.
[Хелене Херберг, мастерица по традиционной росписи яиц]:
«Это традиционно сорбское. Я также ношу сорбский католический костюм. Так делают повсюду в пасхальный сезон. А на Пасху яйца дарят».
Рядом – баварские представители пчеловодов. «Медовая принцесса» и «Медовая королева» на два года становятся «послами» баварского мёда и продвигают его на ярмарках и выставках.
[Аня Бурцер, «Медовая принцесса» Баварии]:
«У нас много разных задач. Мы королевские особы, представляющие пчеловодов Баварии. Ездим на множество разных мероприятий».
А в зале с животными демонстрируют в том числе редкие породы, находящиеся под угрозой исчезновения.
[Янина Штрайх, владелица овец редкой породы]:
«Эта порода в Красной книге, и, к сожалению, сейчас в Германии зарегистрировано меньше 1200 племенных маток. Всего по стране осталось менее 20 тысяч животных».
Выставка продолжит работу до 25 января.
