Ливанка держит 70 кошек и не бросила их даже во время обстрелов

Ливанка Диана Абади последние 12 лет спасает кошек. Свой дом и магазин превратила в приют. Сейчас здесь 70 питомцев. Диана не бросила их даже во время войны, когда Бейрут находился под обстрелом.

Хозяйка приюта пыталась снять другое помещение, но из-за кошек ей отказывали.

[Диана Абади, владелица приюта]:

«Люди говорили мне, чтобы я спасалась, чтобы уехала. Я отвечала: нельзя бросить кошек и сбежать. Либо мы выживем вместе, либо умрём вместе».

Диане повезло. Одна женщина, живущая в пригороде Бейрута, согласилась сдать комнату. Владелица приюта перевезла кошек, потратив на это 400 долларов. Потом столько же заплатила, возвращая животных обратно.

Женщина говорит, что с трудом выживает. Аренда магазина за последние три года выросла в три раза. Теперь каждый месяц надо платить по 800 долларов. Кроме того, нужны деньги на питание и лечение. Пожертвований нет. Диане немного помогают родственники. Также она продаёт корм для кошек, наполнитель для туалетов и растения в горшках.

[Диана Абади, владелица приюта]:

«Сейчас мы просим о помощи. Всё, что я получаю от сестры, брата и дочери, трачу на кошек, потому что у меня нет другого источника дохода. Никакой помощи нет, никто не пытался нам помочь, ни одна ассоциация или кто-то ещё».

Диана ищет хозяев спасённым кошкам, но некоторых животных пристроить вряд ли получится. Поэтому слепые и изувеченные кошки продолжают жить в приюте.

