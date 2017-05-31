Шотландские националисты теряют голоса из-за «брексита»

Британцы готовятся проголосовать на парламентских выборах 8 июня. И перед жителями Шотландии встал непростой выбор. Многие по-прежнему придерживаются националистических взглядов, но при этом хотят выйти из состава ЕС. То есть жителям королевства придётся выбирать между Шотландской национальной партией и Консервативной партией Терезы Мэй.

ШНП выступает за независимость Шотландии, но — в составе ЕС. Консерваторы же идут по пути «брексита».

Многие рыбаки на распутье. Говорят, что законы ЕС убивают индустрию.

[Питер Брюс, капитан рыболовецкого судна]:

«Для меня это очень трудный выбор. Раньше я всегда голосовал за ШНП. Но я рыбак и хочу выйти из ЕС. Общие рыболовецкие правила – это катастрофа для рыбаков. Я не могу голосовать за ШНП. То есть на выборах в июне я буду голосовать за Консервативную партию». [Брайан Бушан, капитан рыболовецкого судна]:

«ЕС не позволит нам присоединиться, не приняв общие рыболовецкие правила. Я не могу за такое голосовать. Это будет предательство».

Это шотландское графство Мари. Здесь в прошлом году за «брексит» проголосовало больше всего жителей в процентном соотношении, если сравнивать с другими регионами Шотландии.

Кандидат от ШНП Ангус Робертсон говорит, что линия партии меняется. Теперь он не может настаивать на том, чтобы остаться в составе ЕС, иначе потерпит поражение.

[Ангус Робертсон, замглавы ШНП]:

«Это общие выборы в британский парламент, это не референдум. Для меня это хорошие новости. Меня поддерживают и те, кто хочет остаться в ЕС, и те, кто хочет выйти, а также те, кто голосовал «за» и «против» независимости Шотландии».

Его соперник из Консервативной партии говорит, что регион готов к переменам.

[Дуглас Росс, кандидат от Консервативной партии]:

«Мы в графстве Мари. Оно ближе всех в Шотландии подошло к тому, что нужно голосовать за выход из ЕС. И люди понимают, что только Тереза Мэй будет уважать желание всего Соединённого Королевства, которое заключается в том, чтобы покинуть блок».

На улицах города Элгин люди разрываются между националистическими чувствами и желанием покинуть ЕС.

[житель Шотландии]:«Я знаю, что ближайшие несколько лет будет сложно. Это, возможно, затронет моих внуков. Но, в конце концов, нам нужно выйти». [жительница Шотландии]:«Я бы предпочла выйти из Европы. Но я по-прежнему не изменила своего мнения о ШНП – это партия для Шотландии, нам нужен кто-то на нашей стороне».

Опросы показывают, что победу в Шотландии одержит ШНП. Однако она потеряет несколько мест в пользу консерваторов.