3D-принтер даёт свободу творчеству бельгийских шоколатье

[Гаэтан Ришар, соучредитель стартапа La Miam Factory]:

«С помощью трёхмерной печати можно придавать шоколаду формы, которых обычно не сделаешь. Наши шоколадки изогнутые, некоторые полые внутри. 3D-печать шоколадом — это новый способ, который позволит кондитерам лучше выражать творческие идеи».

Восхитительный шоколад — визитная карточка Бельгии. А теперь он может похвастаться и оригинальными формами. Бельгийский стартап в городе Жамблу печатает на 3D-принтере самые разнообразные мини-скульптуры из шоколада.

Стартап начал работать в конце прошлого года и стал первым в Бельгии производителем шоколада, напечатанного на 3D-принтере. На фоне достижений других стран это кажется немного запоздалым. Но на самом деле бельгийские специалисты добивались наиболее качественной печати.

[Гаэтан Ришар, соучредитель стартапа La Miam Factory]:

«Главная особенность наших принтеров — это печать тонкими слоями. Есть и другие принтеры, но наши могут накладывать слои толщиной в 0,2 миллиметра. Мы даже можем уменьшить их до 0,1 миллиметра».

Печать тонкими слоями позволяет получить шоколадки с очень гладкой поверхностью. Определить, что их напечатали, почти невозможно.

[Кристоф Друэ, соучредитель стартапа La Miam Factory]:

«Вот так это изделие обретает невероятное качество, и шоколатье, увидев его, спрашивает: «Как это у тебя получилось?» У него очень гладкая поверхность, и едва видны линии трёхмерной печати. Просто необыкновенно».

Вероятно, 3D-печать шоколадом никогда не вытеснит с рынка изделия ручной работы. Однако шоколатье говорят: такая технология может быть полезной.

[Лоран Жербо, шоколатье]:

«3D-печать очень интересна. Шоколатье обычно используют формы для шоколада. Проблема в том, что иногда невозможно убрать её, не повредив изделие. Но 3D-печать даст простор фантазии. С другой стороны, есть технические сложности – надо писать компьютерные программы. Но идея интересная».

Бельгийский стартап выполняет заказы и компаний, и отдельных шоколатье. В будущем он планирует открыть филиалы в разных уголках мира.