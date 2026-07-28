В Будапеште из-за низкого уровня Дуная нашли снаряд времён Второй мировой

В Будапеште временно закрыли мост Маргит. Причиной стал предположительно немецкий 75-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны,..

В Будапеште временно закрыли мост Маргит. Причиной стал предположительно немецкий 75-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны, который обнаружили на обмелевшем дне Дуная.

Специалисты не сразу смогли определить, был ли снаряд пустым или внутри всё ещё оставалось взрывчатое вещество. На место прибыли сапёры и начали обследовать участок рядом с мостом.

[Жужа Немет, пассажирка]:

«Они нашли бомбу времён Второй мировой войны в Дунае и сейчас её обезвреживают. Нам нужно попасть на работу на другой стороне моста Маргит, поэтому вместо этого мы направляемся к площади Кошута и оттуда поедем на метро».

Мост закрыли примерно на 30 минут. Полиция перекрыла подъезды к нему и направила людей в обход.

[Эржебет Балог, пассажирка]:

«Похоже, это тревога из-за бомбы. Cерьёзно, из-за таких вещей… до работы даже не добраться».

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Как оказалось, это была артиллерийская гильза калибра 75 миллиметров времён Второй мировой войны. Она была зажата между камнями у центральной опоры моста. После того как сапёры её вывезли, ограничения сняли.

Уровень воды в Дунае сейчас один из самых низких за последние десятилетия. Причина – жаркая погода и засуха в регионе.

При этом в Будапеште неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны во время снижения уровня воды находят регулярно.

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