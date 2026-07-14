Необычные соревнования устроили в Любляне в Словении. Здесь прошёл турнир по волейболу на воде. Волейбольная площадка..

Брызги и веселье: турнир по волейболу на воде провели в Словении

Необычные соревнования устроили в Любляне в Словении. Здесь прошёл турнир по волейболу на воде. Волейбольная площадка установлена в историческом центре столицы прямо в реке Люблянице – на глубине 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом.

Участники приехали из разных уголков мира – даже из американского штата Техас.

[Карлтон, спортсмен из США]:

«Очень весело. Скажу так: это намного сложнее, чем кажется со стороны. Я много играл в пляжный волейбол в Техасе, но здесь требуется лучше держать равновесие. Нужно внимательно следить за тем, куда ставишь ноги». [Искандар, спортсмен из Франции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это совсем не похоже на пляжный волейбол. Прыгаешь выше, чем на песке, к тому же вокруг вода. В защите сложнее перемещаться и доставать мяч – например, при ударах по короткой линии, – но впечатления просто потрясающие».

Впервые такие состязания провели в 2019 году, а с 2023 года они носят статус официального соревнования.

В этом турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин, которые приехали из 15 стран.

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