Брызги и веселье: турнир по волейболу на воде провели в Словении

Необычные соревнования устроили в Любляне в Словении. Здесь прошёл турнир по волейболу на воде. Волейбольная площадка..
Дата загрузки: 2026-07-14
Необычные соревнования устроили в Любляне в Словении. Здесь прошёл турнир по волейболу на воде. Волейбольная площадка установлена в историческом центре столицы прямо в реке Люблянице – на глубине 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом.
Участники приехали из разных уголков мира – даже из американского штата Техас.
[Карлтон, спортсмен из США]:
«Очень весело. Скажу так: это намного сложнее, чем кажется со стороны. Я много играл в пляжный волейбол в Техасе, но здесь требуется лучше держать равновесие. Нужно внимательно следить за тем, куда ставишь ноги».
[Искандар, спортсмен из Франции]:
«Это совсем не похоже на пляжный волейбол. Прыгаешь выше, чем на песке, к тому же вокруг вода. В защите сложнее перемещаться и доставать мяч – например, при ударах по короткой линии, – но впечатления просто потрясающие».
Впервые такие состязания провели в 2019 году, а с 2023 года они носят статус официального соревнования.
В этом турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин, которые приехали из 15 стран.
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