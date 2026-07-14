Как птицы на табличках привносят радость в жизнь австралийского городка

Это заядлые охотники за птицами из городка Торки в Австралии. Но ищут они не живых пернатых,..
Дата загрузки: 2026-07-14
Это заядлые охотники за птицами из городка Торки в Австралии. Но ищут они не живых пернатых, а таблички с их изображением. Для Спенсера это давно стало любимым развлечением.
[Спенсер Херл, житель Торки]:
«Это похоже на охоту за пасхальными яйцами, только вместо них – юркие трясогузки».
Таблички с маленькими птицами стали появляться в Торки и его окрестностях ещё во время пандемии ковида и локдаунов. Лаура Херл придумала развлечение – искать нарисованных птиц и считать их. Теперь это превратилось в традицию.
[Лаура Херл, жительница Торки]:
«Мы совершаем большие велосипедные прогулки продолжительностью до трёх часов и можем заметить до 50 табличек с птицами за поездку».
Такие таблички уже есть во многих странах мира, а рисует птиц художник из Торки. Идея родилась лет десять назад. Майк изображает в основном чёрно-белых веерохвосток, которых австралийцы в просторечье называют трясогузками.
Художник использует строительные отходы и пожертвованные краски. Каждый день тратит два-три часа на такую работу. Она превратилась для него в своего рода медитацию.
В пандемию Майк решил поддержать людей, живущих рядом с ним в Торки, и стал дарить им таблички с птицами.
[Майк Маклин, художник]:
«Думаю, творческое искусство сильно пострадало, поскольку у людей нет денег на предметы роскоши».
Местным жителям нарисованные птицы дают повод улыбнуться и подумать о чём-нибудь хорошем.
[Митч Ширман, житель Торки]:
«Это одна из особенностей Торки, придающая ему уникальности и своеобразия».
Сейчас художник мечтает создать масштабную инсталляцию с изображением десятков птиц.
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