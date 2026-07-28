На знаменитый Старый мост в боснийском Мостаре снова один за другим поднимаются дайверы. Но лишь для..

На Старом мосту в Мостаре прошёл турнир по прыжкам в воду

На знаменитый Старый мост в боснийском Мостаре снова один за другим поднимаются дайверы. Но лишь для того, чтобы сорваться вниз и нырнуть в холодные воды Неретвы. Между аркой моста и поверхностью реки – 24 метра.

Такой турнир проводят здесь ежегодно. Спортсмены соревнуются в разных категориях, поэтому победителей несколько.

[Игор Казич, победитель соревнований]:

«Это моя 11 победа, и для меня это большая честь – как и в каждый предыдущий раз. Приятно прыгать, соревноваться и добиваться наилучшего результата».

Старый мост взвели более 450 лет назад – в период господства Османской империи. Во время войны 90-х годов прошлого века конструкцию разрушили. Когда наступил мир, мост отстроили заново. Он стал символом примирения между хорватами-католиками и боснийцами-мусульманами, живущими в разных частях города.

А в 68-м давняя традиция прыжков с моста получила статус официальных соревнований.

[Эвальд Крнич, победитель соревнований]:

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«Мостар неразрывно связан с прыжками в воду, так что это событие много значит. У нас есть и другие площадки для соревнований, но нигде мы не испытываем таких эмоций, как в Мостаре. Здесь царит особая энергетика, которую невозможно описать словами».

Считается, что традиция прыжков с моста появилась вскоре после его постройки. Однако первое письменное упоминание об этом относится ко второй половине XVII века.

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