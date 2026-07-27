Конфликт вокруг Ирана расширяется: хуситы атаковали объекты в Саудовской Аравии

Конфликт вокруг Ирана расширился за пределы зоны боевых действий в Ормузском проливе. В выходные хуситы, союзники..

Конфликт вокруг Ирана расширился за пределы зоны боевых действий в Ормузском проливе. В выходные хуситы, союзники Тегерана в Йемене, заявили об атаках на энергетические объекты Саудовской Аравии. Саудовская сторона нанесла удары по позициям хуситов.

Американские военные заявили, что морская блокада Ирана продолжается в полном объёме. В субботу они опубликовали видео, на котором, как утверждается, американские силы досматривают и выводят из строя судно, пытавшееся нарушить эмбарго.

При этом в выходные сообщений об атаках Ирана на соседние страны не поступало.

По данным СМИ, Дональд Трамп решил временно отказаться от планов усилить атаки на Иран. Американские удары пока прекратились. Как сообщила газета, советники президента выразили обеспокоенность сокращением запасов американских оборонительных вооружений.

Представитель администрации Дональда Трампа заявил, что президент по-прежнему отдаёт предпочтение дипломатии. При этом, по его словам, США уже показали Ирану последствия отказа от серьёзных переговоров.

На фоне этого Иран заявил, что готов прекратить собственные атаки, пока США сохраняют паузу в ударах. Это может открыть пространство для дальнейших дипломатических контактов.

Одновременно сохраняется угроза для международного судоходства. После атак хуситов движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив в воскресенье сократилось до самого низкого уровня за несколько месяцев. Через него прошли всего 11 судов с сырьевыми грузами, семь из них – нефтяные танкеры.

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Пауза в боевых действиях уже повлияла на нефтяной рынок. В понедельник цена нефти Brent снизилась примерно на пять процентов, опустившись ниже 93 долларов за баррель. Однако судоходство через Ормузский пролив остаётся на низком уровне, а ситуация с поставками энергоносителей по-прежнему нестабильна.

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