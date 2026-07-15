Испанские болельщики устроили праздник после победы над Францией

Сборная Испании вышла в финал Чемпионата мира по футболу, обыграв Францию со счётом 2:0. Голы забили..

Сборная Испании вышла в финал Чемпионата мира по футболу, обыграв Францию со счётом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. Испанцы владели инициативой весь матч, так и не подпустив соперника к своим воротам.

Сразу после финального свистка площадь у стадиона в Арлингтоне превратилась в море красно-жёлтых флагов. Болельщики пели, танцевали, играли на барабанах и трубах, скандируя «Испания».

[Тереса Менгибар Пегуэро, болельщица сборной Испании]:

«Я очень взволнована и тронута всем, что произошло на стадионе. Мне очень понравилось. Было много нервов и напряжения, но потом матч пошёл так, что в итоге всё оказалось довольно легко».

Многие болельщики команды считают, что главным преимуществом Испании стала не игра отдельных звёзд, а сплочённость.

[Рауль Кабальеро Монтес, болельщик сборной Испании]:

«Мы команда. Именно это делает нас сильными. У нас нет великих индивидуальностей. Мы команда, и именно это делает нас коллективной силой».

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Французские болельщики покидали стадион молча. Некоторые не скрывали слёз и признавались, что ожидали совсем другой игры от своей сборной.

[Стефани Родригес Маклемор, болельщица сборной Франции]:

«Для Франции это было ужасно. Нас полностью нейтрализовали. Франция не появилась на поле. Это была совсем не та команда, которую мы видели раньше. Это большое разочарование. Мы ожидали большего».

В финале, который состоится 19 июля, Испания сыграет с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной. В случае победы испанцы завоюют второй титул чемпионов мира в своей истории.

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