Более 100 музыкантов сыграли на альпийских рогах среди гор в Швейцарии

Мелодичное звучание альпийского рога раздаётся на склоне горы Тракуэ в Швейцарии. Более 100 музыкантов исполняют произведения на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь, близ городка Ненда, проходит Международный фестиваль альпийского рога.

[Филипп Бабаз, музыкант из Франции]:

«Это освежает, это великолепно. И мы среди великолепных гор. Именно такое место по-настоящему подходит для игры на этом инструменте, для резонанса. Это настоящее удовольствие».

Альпийский рог – старинный инструмент. Когда-то его использовали пастухи. Также с его помощью предупреждали жителей долин о приближении врагов. Но сейчас в Альпах необычная мелодия рога звучит редко.

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[Оливье Брисвиль, музыкант из Франции]:

«Люди думают, что на альпийском роге всегда играют в горах, но на самом деле на нём в основном играют в городах, деревнях или концертных залах. Так что играть на открытом воздухе, в естественной обстановке – настоящее удовольствие». [Патриция Монори, музыкант из Швейцарии]:

«Играть в Тракуэ со ста людьми — это всегда что-то особенное. Думаю, сегодня нас 150. Так что это всегда нечто особенное и волшебное».

Музыканты выступают индивидуально и в составе ансамбля.

[Филипп Шевалье, музыкант из Швейцарии]:

«Каждая пьеса довольно проста, но интерпретация очень свободная. Именно в этом отличие от других композиций. Прелесть пьесы в том, что слушатели видят в ней историю. И это самое прекрасное, что может произойти: играть что-то, от чего у людей мурашки по коже».

Помимо музыкантов, здесь выступают фольклорные певцы и танцоры. Также гости праздника могут посетить ярмарку ремёсел.

Фестиваль в кантоне Вале проходит уже более 20 лет. Ежегодно сюда приезжают сотни гостей со всей Швейцарии и из других стран.

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