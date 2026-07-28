Более 100 музыкантов сыграли на альпийских рогах среди гор в Швейцарии

Мелодичное звучание альпийского рога раздаётся на склоне горы Тракуэ в Швейцарии. Более 100 музыкантов исполняют произведения..
Дата загрузки: 2026-07-28
Мелодичное звучание альпийского рога раздаётся на склоне горы Тракуэ в Швейцарии. Более 100 музыкантов исполняют произведения на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь, близ городка Ненда, проходит Международный фестиваль альпийского рога.
[Филипп Бабаз, музыкант из Франции]:
«Это освежает, это великолепно. И мы среди великолепных гор. Именно такое место по-настоящему подходит для игры на этом инструменте, для резонанса. Это настоящее удовольствие».
Альпийский рог – старинный инструмент. Когда-то его использовали пастухи. Также с его помощью предупреждали жителей долин о приближении врагов. Но сейчас в Альпах необычная мелодия рога звучит редко.
[Оливье Брисвиль, музыкант из Франции]:
«Люди думают, что на альпийском роге всегда играют в горах, но на самом деле на нём в основном играют в городах, деревнях или концертных залах. Так что играть на открытом воздухе, в естественной обстановке – настоящее удовольствие».
[Патриция Монори, музыкант из Швейцарии]:
«Играть в Тракуэ со ста людьми — это всегда что-то особенное. Думаю, сегодня нас 150. Так что это всегда нечто особенное и волшебное».
Музыканты выступают индивидуально и в составе ансамбля.
[Филипп Шевалье, музыкант из Швейцарии]:
«Каждая пьеса довольно проста, но интерпретация очень свободная. Именно в этом отличие от других композиций. Прелесть пьесы в том, что слушатели видят в ней историю. И это самое прекрасное, что может произойти: играть что-то, от чего у людей мурашки по коже».
Помимо музыкантов, здесь выступают фольклорные певцы и танцоры. Также гости праздника могут посетить ярмарку ремёсел.
Фестиваль в кантоне Вале проходит уже более 20 лет. Ежегодно сюда приезжают сотни гостей со всей Швейцарии и из других стран.
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