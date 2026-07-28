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Жара не испугала: в Киото прошёл парад гигантских платформ при температуре под 40

Жара не испугала: в Киото прошёл парад гигантских платформ при температуре под 40

Красочное шествие устроили в японском Киото, несмотря на изнуряющую жару. Праздник Гион-мацури здесь проводят ежегодно. Его..

Дата загрузки: 2026-07-28

Жара не испугала: в Киото прошёл парад гигантских платформ при температуре под 40

Красочное шествие устроили в японском Киото, несмотря на изнуряющую жару. Праздник Гион-мацури здесь проводят ежегодно. Его история корнями уходит вглубь веков.

Изюминка фестиваля – богато украшенные гигантские платформы. В этом шествии участвуют 11. Каждая весит больше тонны.

Хотя температура под 40, праздник не отменили. Его главная цель – защитить город от эпидемий.

[участник фестиваля]:
«Люди постоянно давали мне воду. Если бы я не пил столько воды, наверное, упал бы в обморок».

[участник фестиваля]:
«Некоторые участники выбыли. И чем больше людей уходило, тем сложнее становилось остальным».

Впрочем, многие мужественно держались до конца шествия.

[участник фестиваля]:
«Солнце пекло, и было жарко, особенно когда мы находились посреди улицы. Но дул приятный ветерок, поэтому на этот раз было немного легче».

Фестиваль Гион-мацури длится весь июль. За месяц шествие с платформами проходит дважды. А 31 числа проводят летний ритуал очищения.

Впервые праздник провели в IX веке после победы местных жителей над эпидемией чумы. Позже традицию Киото переняли и в других городах Японии.

В 2009 году шествие с платформами включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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