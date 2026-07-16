Мексиканские клоуны совершили паломничество в честь Девы Марии Гваделупской

Клоуны в ярких нарядах вышли на улицы Мехико. Но сегодня их цель не только рассмешить людей,..

Клоуны в ярких нарядах вышли на улицы Мехико. Но сегодня их цель не только рассмешить людей, но и поблагодарить Деву Марию Гваделупскую за всё хорошее, что было в прошедшем году. Святую считают покровительницей Мексики и всей Латинской Америки.

[Лоли Сальтарин, клоун]:

«В 1979 году был основан Мексиканский клуб цирковых клоунов. В первую годовщину предложили отметить это событие паломничеством, чтобы поблагодарить за всё полученное за год. И вот с 81-го года мы совершаем это паломничество».

Артисты несут изображение святой к местной базилике. Но перед тем как войти в храм, они по традиции устраивают короткое шоу: демонстрируют навыки жонглирования, показывают фокусы и комические номера.

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[Чачаритас Пелос, клоун]:

«Пока есть дети, будут и клоуны. А пока есть клоуны, будут магия и улыбки. Ведь такова цель нашей работы. Бог послал нас в этот мир, чтобы мы дарили радость людям».

Клоуны – важная часть культурной жизни Мексики. В стране насчитывается примерно 10 000 профессиональных комиков. Они периодически устраивают общенациональные съезды и совершают паломничества к базилике Девы Марии Гваделупской.

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