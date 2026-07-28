Гана эвакуирует ещё 1000 граждан из ЮАР из-за насилия на почве ксенофобии

Гана эвакуирует ещё тысячу своих граждан из ЮАР. Им угрожает опасность в связи с насилием на..
Дата загрузки: 2026-07-28
Гана эвакуирует ещё тысячу своих граждан из ЮАР. Им угрожает опасность в связи с насилием на почве ксенофобии. Ранее из Йоханнесбурга эвакуировала более 900 ганцев.
В последние месяцы в ЮАР усилились антимигрансткие настроения. Южноафриканцы выходят с протестами и требуют выслать из страны мигрантов под предлогом, что те отнимают у местных жителей рабочие места, а также совершают преступления.
Гана предложила лидерам стран ЭКОВАС обсудить проблему преследования мигрантов в ЮАР на заседании Африканского союза. К инициативе присоединилась Нигерия.
[Самуэль Окудзето Аблаква, глава МИД Ганы]:
«Правительство Ганы поддержало петицию и получило одобрение от глав государств и правительств ЭКОВАС, которые уполномочили её решать эту проблему в контексте Африканского союза. Это гарантирует, что этот вопрос официально обсудят на следующем заседании».
В петиции подчёркивается, что в ЮАР постоянно происходят нападения на африканских мигрантов, в результате чего погибают люди. Также участники ксенофобских протестов совершают погромы, разрушая собственность мигрантов. По мнению авторов петиции, это создаёт угрозу принципам африканского единства, свободного передвижения и континентальной интеграции.
[Самуэль Окудзето Аблаква, глава МИД Ганы]:
«Правительство создаёт реестр претензий, который позволит министерству проводить юридические и дипломатические процессы для получения компенсации от имени пострадавших жителей Ганы, которые потеряли бизнес, инвестиции и другую собственность во время этих последних волн ксенофобских нападений».
По словам главы МИД, Гана вместе со странами Африканского союза продумает, какие принять меры, чтобы защитить африканских мигрантов и предотвратить дальнейшее насилие.
ЮАР – самая промышленно развитая страна Африки, поэтому привлекает много мигрантов из Ганы и других стран, включая Нигерию, Мозамбик и Малави.
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