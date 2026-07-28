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Торнадо пронёсся по восточной части Висконсина

Торнадо пронёсся по восточной части Висконсина

Торнадо пронёсся по восточной части штата Висконсин в США. Повреждены здания, тысячи людей остались без электричества...

Дата загрузки: 2026-07-28

Торнадо пронёсся по восточной части Висконсина

Торнадо пронёсся по восточной части штата Висконсин в США. Повреждены здания, тысячи людей остались без электричества. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

Ранее национальная метеослужба выпустила предупреждение о разрушительной и сильной грозе в районе, где пронёсся смерч.

На этих кадрах с дронов – последствия удара стихии в городе Менаша.

Власти города объявили чрезвычайное положение. Аварийные службы оценивают ущерб и расчищают завалы. Жителям рекомендуют оставаться в своих домах из-за оборванных линий электропередач и других опасностей.

Полиция перекрыла движение транспорта в городе и предупредила автомобилистов не въезжать в запрещённые зоны. Для пострадавших жителей открыты временные убежища.

Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия сохранятся в восточной части центрального и юго-восточного Висконсина в ближайшие часы. Ожидаются ветры со скоростью до100 километров в час. Также возможны град и образование отдельных кратковременных торнадо.

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