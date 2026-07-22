Как очищают скелет огромной амфибии возрастом 240 млн лет

Это останки мастодонзавра – одной из самых крупных амфибий, когда-либо обитавших на Земле. Грозный водяной хищник..

Это останки мастодонзавра – одной из самых крупных амфибий, когда-либо обитавших на Земле. Грозный водяной хищник жил ещё на заре эпохи динозавров – 240 миллионов лет назад.

Сейчас окаменелость длиной более шести метров лежит на столе в центре науки «Коперник» в Варшаве.

[Томаш Сулей, палеонтолог]:

«Два года назад мы нашли этот огромный скелет. Мы были очень рады, но понятия не имели, что с ним делать. В нашем институте нет оборудования для подготовки такого огромного скелета. Окаменелость весила 1300 килограммов».

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Скелет перевезли в научный центр. Окаменелость необходимо очистить от породы. Работа кропотливая. Помогают волонтёры.

[Томаш Сулей, палеонтолог]:

«Уже много месяцев сюда приезжают волонтёры со всей Польши, чтобы прикоснуться к этой окаменелости – скелету существа, жившего 240 миллионов лет назад, – и с помощью специальных инструментов очень медленно и осторожно извлечь её из породы». [Милена Глушак, волонтёр]:

«Увидев это впервые, я не знала, что делать: не могла отличить кость от камня и удивлялась, как учёные вообще всё это видят. К тому же я боялась сделать что-то не так, но нас постоянно подбадривали, говорили, что наблюдают за нами и бояться нечего. Так мы и начали потихоньку работать».

С 2025 года на сайте центра «Коперник» принимают заявки на участие в очистке окаменелости. Сеанс работы длится два часа. Перед этим волонтёры проходят обучение, а затем им выдают специальное защитное снаряжение.

[Томаш Сулей, палеонтолог]:

«Это тяжёлый труд. Сюда приходят все: молодёжь, пенсионеры, юристы, врачи и студенты. Прийти может любой старше 15 лет. Так что это отличная возможность для всех, у кого есть хотя бы минимальная ловкость рук».

В проекте поучаствовали уже более 2000 волонтёров со всей страны.

[Дорота Серафин, волонтёр:]:

«Мы живём в XXI веке, нас окружают технологии, поэтому прикоснуться к доисторической эпохе, которой никто из нас не помнит и о которой мы так мало знаем, – это уникальная возможность».

У мастодонзавра была широкая плоская голова, длинные челюсти и острые конические зубы. Внешне земноводное напоминало крокодила.

После реставрации окаменелость выставят в музее. Она станет самым большим музейным экспонатом в мире, представляющим мастодонзавра.

Останки этих амфибий ранее находили в Германии и России, но их дина не превышает трёх метров.

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