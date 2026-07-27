У берегов Хорватии нашли византийский корабль с рекордным количеством золота

У берегов хорватского острова Млет археологи нашли крупнейшее в Средиземноморье количество золота, когда-либо поднятое с затонувшего..

У берегов хорватского острова Млет археологи нашли крупнейшее в Средиземноморье количество золота, когда-либо поднятое с затонувшего корабля. Судно относится к византийской эпохе и, по предварительным данным, затонуло в VII или VIII веке.

Характер находок указывает на то, что корабль перевозил не обычный торговый груз. Среди предметов – золотые монеты времён династии Ираклия, пряжки с рубинами, изумрудами и жемчугом, а также золотой перстень-печатка с изображением императора.

[Павле Дугоньевич, руководитель отдела подводной археологии]:

«Вероятно, на корабле перевозили кого-то важного, возможно, чиновника или магистрата или очень, очень влиятельного в политическом отношении человека, потому что характер найденных материалов не указывает на обычное торговое судно».

Перстень с изображением императора стал одной из наиболее необычных находок экспедиции.

[Павле Дугоньевич, руководитель отдела подводной археологии]:

«Но мы нашли перстень-печатку, то есть золотое кольцо с изображением императора, и такое точно не стал бы носить кто угодно».

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Общий вес очищенных и отреставрированных золотых предметов превышает 600 граммов. По словам исследователей, такого количества золота ранее не находили ни на одном кораблекрушении в Средиземном море.

[Игорь Михолек, руководитель исследований отдела подводной археологии]:

«Это впечатляющее количество золота, самое большое из когда-либо найденных на кораблекрушении во всём Средиземноморье. После очистки и реставрации оно весит более 600 граммов».

Помимо драгоценностей, археологи обнаружили амфоры, торговые весы с гирями и ртуть. Исследователи полагают, что на борту мог находиться золотых дел мастер, который изготавливал украшения непосредственно во время плавания.

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