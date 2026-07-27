Лесные пожары охватили Европу: тысячи людей эвакуированы

Волна лесных пожаров

Европа

Масштабные лесные пожары охватили сразу несколько стран Европы. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, огонь уничтожает леса и приближается к жилым районам.

Сложнее всего обстановка в Испании. На фоне жары и сухой погоды крупные пожары бушуют сразу в нескольких регионах страны. В провинции Сарагоса площадь одного из них превысила 15 тысяч гектаров, а протяжённость огненного фронта достигла 80 километров.

В Мадридском регионе и соседней Авиле из-за рекордных пожаров свои дома были вынуждены покинуть почти 80 тысяч человек.

Ещё один крупный пожар горит на востоке Испании. Власти заявляют, что взять его под контроль пока не удаётся.

Во Франции огонь также распространяется на фоне жары и засухи. На юго-западе пожары добрались до пригородов Бордо. Тысячи жителей были эвакуированы, в том числе ночью.

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[Тома Казенав, мэр Бордо]:

«Нам пришлось эвакуировать школьников из детских лагерей, а также наиболее уязвимых людей, включая постояльцев домов престарелых. Эвакуация продолжается».

В начале июля пожар в районе французских Пиренеев уничтожил около 4,6 тысячи гектаров леса. Были эвакуированы тысячи жителей.

Пожары также охватили Португалию, Грецию и Италию. В Греции огонь уничтожил два промышленных объекта недалеко от Салоников. На Сицилии более ста человек были эвакуированы после того, как пожар приблизился к жилым районам.

На хорватском острове Корчула огонь уничтожил леса и частный дом. В Турции из-за пожара на юго-западе страны были эвакуированы более тысячи человек.

В Германии огонь охватил 320 гектаров леса в национальном парке Мюриц. В Великобритании спасатели тушили пожары в Уэльсе и Шотландии.

Распространению огня способствуют сильный ветер, высокая температура, засуха и пересохшая растительность.

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