В аквариуме в Японии — крупнейшая в мире коллекция медуз

Таинственный мир медуз раскрывается перед посетителями аквариума «Камо» в японском городе Цуруока.

В аквариуме представлено 60 видов медуз. Эта коллекция — крупнейшая в мире. Звезда экспозиции – бассейн со стеклянным проёмом диаметром в пять метров. Здесь плавно перемещаются в воде 2000 медуз.

Посетители говорят: зрелище гипнотизирует.

[туристка из Японии]:

«Это как сон. Никогда не видела ничего подобного. Это будто неоновый свет». [туристка из США]:

«Они прекрасны. Они танцуют в космическом пространстве, но на самом деле это вода».

Ежегодно аквариум «Камо» посещают два миллиона туристов.

[Кадзуя Окуидзуми, директор аквариума]:

«Нам очень приятно, что число посетителей растёт просто из-за красоты медуз».

Аквариум «Камо» открылся 20 лет назад. За это время здесь собрали 2% всех известных видов медуз. Всего их 3000.

[Кадзуя Окуидзуми, директор аквариума]:

«Я уже собрал все виды медуз, которые хотел. Следующий шаг – искать глубоководных медуз, за которыми очень сложно ухаживать».

Ещё одна особенность аквариума – здесь можно попробовать на вкус съедобных медуз. Их части добавляют в мороженое.

[посетитель аквариума]:

«Это довольно необычно. Я ем мягкое мороженое, но текстура очень нежная. Вкус приятный».

Сотрудники аквариума также ежедневно проводят образовательные семинары. На них можно узнать, как разводить медуз и чем их кормить.