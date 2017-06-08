Новый договор поможет искоренить «налоговый шоппинг»

Около 70 стран в среду представили новый международный договор, призванный пресечь такое явление, как «налоговый шоппинг». Мультинациональные компании используют его, чтобы выбирать наиболее подходящую юрисдикцию для отчисления налогов. То есть страну, где налоговые ставки для них будут самыми низкими.

Подписание договора состоялось в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Среди подписавших — все страны ЕС, Китай, Австралия и Индия.

В век глобализации большие корпорации проводят международные транзакции через третьи страны, пользуясь их налоговыми льготами. Эти льготы обычно появляются благодаря торговым соглашениям между конкретными странами. А подписывают их, чтобы избежать двойного налогообложения. Но именно такие соглашения и позволяют компаниям уклоняться от налогов.

Теперь же появится общий договор, который заменит все соглашения о противодействии двойному налогообложению, подписанные за последние 100 лет. Он позволит избежать махинаций.

Ожидается, что в ближайшие недели договор подпишет больше стран. Примечательно, что под документом нет подписи США. Вашингтон интереса к соглашению не проявил.