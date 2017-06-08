08 июня 2017

Новый договор поможет искоренить «налоговый шоппинг»

| 0
Около 70 стран в среду представили новый международный договор, призванный пресечь такое явление, как «налоговый шоппинг». Мультинациональные компании используют его, чтобы выбирать наиболее подходящую юрисдикцию для отчисления налогов. То есть страну, где налоговые ставки для них будут самыми низкими.

Подписание договора состоялось в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Среди подписавших — все страны ЕС, Китай, Австралия и Индия.

В век глобализации большие корпорации проводят международные транзакции через третьи страны, пользуясь их налоговыми льготами. Эти льготы обычно появляются благодаря торговым соглашениям между конкретными странами. А подписывают их, чтобы избежать двойного налогообложения. Но именно такие соглашения и позволяют компаниям уклоняться от налогов.

Теперь же появится общий договор, который заменит все соглашения о противодействии двойному налогообложению, подписанные за последние 100 лет. Он позволит избежать махинаций.

Ожидается, что в ближайшие недели договор подпишет больше стран. Примечательно, что под документом нет подписи США. Вашингтон интереса к соглашению не проявил.

Новый договор поможет искоренить «налоговый шоппинг»В Каннах открылся юбилейный кинофестивальМарин Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенностиЧрезвычайное положение во Франции продлят до 1 ноябряВо Франции запретили разводить дельфинов в неволеПарижский Диснейленд празднует 25-летиеПротесты в Париже: полицейский застрелил китайцаПартия Макрона назвала кандидатов на выборы в парламентВ Париже беженцев накормили бесплатноСки-альпинисты покорили пик Дюфур и Монблан за 50 часов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.