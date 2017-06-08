Новый договор поможет искоренить «налоговый шоппинг»

Подписание договора состоялось в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Среди подписавших — все страны ЕС, Китай, Австралия и Индия.
В век глобализации большие корпорации проводят международные транзакции через третьи страны, пользуясь их налоговыми льготами. Эти льготы обычно появляются благодаря торговым соглашениям между конкретными странами. А подписывают их, чтобы избежать двойного налогообложения. Но именно такие соглашения и позволяют компаниям уклоняться от налогов.
Теперь же появится общий договор, который заменит все соглашения о противодействии двойному налогообложению, подписанные за последние 100 лет. Он позволит избежать махинаций.
Ожидается, что в ближайшие недели договор подпишет больше стран. Примечательно, что под документом нет подписи США. Вашингтон интереса к соглашению не проявил.