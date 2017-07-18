18 июля 2017

На Темзе пересчитывают лебедей королевы

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Специальная команда на лодках окружает диких лебедей у берега Темзы. В Лондоне начался ежегодный пересчёт этих грациозных птиц. По традиции, все дикие лебеди Великобритании принадлежат королеве. Но в операции обычно принимает участие не только команда её Величества, но и представители торговых ассоциаций старинных ливрейных компаний.

Лебедей не просто пересчитывают, но также проверяют состояние их здоровья.

[Дэвид Барбер, королевский маркировщик лебедей]:
«Инвентаризацию лебедей проводят с XII века. Тогда они считались очень важным продуктом питания. Конечно, сегодня лебедей больше не едят».

В Средневековье мясо этих птиц считали деликатесом. Его подавали к королевскому столу.

Ныне учёт ведут для наблюдения и исследования популяции, которая сокращается с каждым годом. Гнёзда лебедей нередко разрушают собаки, люди или хищные животные.

[Дэвид Барбер, королевский маркировщик лебедей]:
«Подплыв к лебединой семье, мы достаём её из воды, чтобы взвесить и проверить, нет ли у птиц каких-то травм. Самые распространенные — от рыболовных снастей».

Пересчёт будет продолжаться пять дней. Каждый раз мероприятие привлекает много зрителей.

[Дэвид Барбер, королевский маркировщик лебедей]:
«Я занимаюсь этим 24 года. Для меня это наслаждение, неделя проходит чудесно. К нам подходит много школьников, чаще всего начальных классов. Мы рассказываем им о лебедях, о лодках, на которых мы плаваем, об особенностях плавания на реке, о вкладе лебедей в экологию».

На Темзе обитают лебеди-шипуны. Они крупнее других своих собратьев. Размах крыльев самца может достигать 2,5 метров, а вес превышать 10 килограммов.

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