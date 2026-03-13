ООН заявила, что военный конфликт с Ираном привёл к тому, что миллионы людей по всему региону..

ООН: военный конфликт с Ираном привёл к перемещению более 4,1 млн человек по всему региону

ООН заявила, что военный конфликт с Ираном привёл к тому, что миллионы людей по всему региону были вынуждены покинуть свои дома. Это ухудшило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. В ответ на обстрелы Тегеран стал наносить удары по арабским странам-партнёрам США. В результате боевых действий более 4,1 миллиона человек стали переселенцами в Иране, Ливане и других странах. Примерно 117 000 человек бежали за границу.

По официальным данным, только в Иране покинули свои дома 3,2 миллиона жителей.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«УВКБ ООН сообщает, что большинство из них бегут из Тегерана и других крупных городов на север страны и в сельские районы в поисках безопасности. Эта цифра, вероятно, будет расти по мере продолжения боевых действий, что увеличит число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи».

Военный конфликт также осложняет ситуацию для афганских беженцев в Иране.

В Ливане зарегистрировано 816 000 переселенцев. В их числе – 285 000 детей.

ООН призывает к поиску мирного решения конфликта.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что деэскалация и диалог – единственный путь вперёд. Он призывает все стороны прекратить боевые действия и немедленно вернуться за стол переговоров, помня о необходимости соблюдать международное право и защищать мирное население».

После Исламской революции в Иране в 1979 году отношения этой страны с Израилем и США резко ухудшились. Напряжённость возросла, когда Иран стал пытаться разработать ядерное оружие. США вели переговоры, но не добились долгосрочного результата.

В январе этого года в Иране вспыхнули массовые протесты. Власти их жестоко подавили. США выступили в поддержку протестующих, но переговоры с иранским правительством ничего не дали. Вскоре после этого началась военная операция Израиля и США.

