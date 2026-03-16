Полиция разыскивает подозреваемого после взрыва у еврейской школы в Амстердаме

Дата загрузки: 2026-03-16

Нидерландская полиция разыскивает злоумышленника, который привёл в действие взрывное устройство рядом с еврейской школой в Амстердаме. Инцидент произошёл рано утром в субботу. Жертв и пострадавших нет. Взрывом повредило только водосточную трубу.

Мэр города назвала произошедшее «преднамеренным нападением на еврейскую общину». А национальный координатор по борьбе с антисемитизмом заявил, что это попытка запугать людей и посеять террор.

Представители местной еврейской диаспоры напуганы.

[Майкл, житель Амстердама]:
«Мои пять дочерей учились в этой школе. Поэтому сейчас я думаю: где правительство, где безопасность? В нашем районе очень хорошая полиция, которая делает для нас всё возможное. Но я теперь хожу в бронежилете. Не смею появляться в синагоге без него из-за всей этой напряжённости».

Полиция пока ничего не говорит о возможных мотивах нападения. Подозреваемого сняли камеры видеонаблюдения. Сейчас его разыскивают.

Меры безопасности в синагогах и еврейских учреждениях в Амстердаме были усилены после инцидента у синагоги в центре Роттердама. Там в пятницу ночью произошёл взрыв, вызвавший небольшой пожар.

Также в начале прошлой недели произошёл взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж.

По мнению аналитиков, после американо-израильских ударов по Ирану возрос риск нападений на еврейские общины по всему миру.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
