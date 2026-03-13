Испанские учёные разработали искусственную роговицу глаза из рыбьей чешуи

Дата загрузки: 2026-03-13
Исследователи в Испании разработали искусственную роговицу глаза из рыбьей чешуи.
Это открытие потенциально может стать недорогой альтернативой донорской трансплантации.
Учёные из Университета Гранады объявили о создании имплантов роговицы, которые обладают высокой биосовместимостью, прозрачностью и прочностью.
Рыбью чешую взяли у широко распространённых видов рыбы, например, карпов.
Роговица – прозрачный передний слой глаза. Она трудно восстанавливается при сильном повреждении, поскольку в ней отсутствуют кровеносные сосуды и ограничена регенеративная способность.
Тяжёлые заболевания роговицы часто лечатся донорской трансплантацией. Однако существуют ограничения, поскольку пациентам приходится долго ждать подходящего органа.
Соавтор исследования Ингрид Гарсон говорит, что чешуя может стать легкодоступной и недорогой альтернативой. И при этом поддержать местную рыболовную отрасль.
Команда уже провела тестовые операции на животных, и результаты оказались очень обнадёживающими.
Однако клинические испытания на людях пока не запланированы.
Короткая ссылка на эту страницу: