Испанские учёные разработали искусственную роговицу глаза из рыбьей чешуи

Исследователи в Испании разработали искусственную роговицу глаза из рыбьей чешуи.

Это открытие потенциально может стать недорогой альтернативой донорской трансплантации.

Учёные из Университета Гранады объявили о создании имплантов роговицы, которые обладают высокой биосовместимостью, прозрачностью и прочностью.

Рыбью чешую взяли у широко распространённых видов рыбы, например, карпов.

Роговица – прозрачный передний слой глаза. Она трудно восстанавливается при сильном повреждении, поскольку в ней отсутствуют кровеносные сосуды и ограничена регенеративная способность.

Тяжёлые заболевания роговицы часто лечатся донорской трансплантацией. Однако существуют ограничения, поскольку пациентам приходится долго ждать подходящего органа.

Соавтор исследования Ингрид Гарсон говорит, что чешуя может стать легкодоступной и недорогой альтернативой. И при этом поддержать местную рыболовную отрасль.

Команда уже провела тестовые операции на животных, и результаты оказались очень обнадёживающими.

Однако клинические испытания на людях пока не запланированы.

