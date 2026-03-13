fb pixel
Телеканал NTD

Мусор скапливается на пляже Бали из-за муссонных дождей

Дата загрузки: 2026-03-13

Горы мусора выбросило на берег пляжа Кедонганан на Бали, покрыв популярное побережье пластиковыми бутылками, деревьями и другими отходами.

Это сезонное явление, вызванное океанскими течениями и муссонными ветрами, часто создаёт рыбакам много проблем, а также сокращает их улов.

[Арифин, рыбак]:
«Это действительно мешает нам, рыбакам, когда мы хотим работать. Прежде чем выйти в море, нам сначала нужно убрать мусор».

Мусор также попадает в туристические зоны. Путешественники пробираются между грудами пластика. Некоторые по-прежнему останавливаются, чтобы сфотографироваться, в то время как другие, в том числе продавцы рыбы и рыбаки, продолжают свою обычную деятельность среди гор отходов.

[Терри Уэст, турист из Австралии]:
«Очень печально. Я подозреваю, что это прилив приносит мусор, но это в некотором смысле убивает туризм. Простая уборка определённо не поможет».

Местные власти регулярно направляют команды на уборку, но большие волны продолжают выносить на берег новые кучи мусора.

Индонезия в ближайшие годы обязалась сократить количество пластиковых отходов в море но для прибрежных сообществ на Бали эта борьба остаётся ежедневной проблемой.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...